Il tecnico del Belgio, Martinez, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Italia.

Ecco le sue parole:

«Hazard e Lukaku sono in una condizione fisica simile, hanno avuto un sovraccarico muscolare e qui non abbiamo avuto le strutture per fare il solito lavoro medico e quindi torneranno in Belgio per tornare al meglio nei club – ha detto Martinez in conferenza stampa – E’ un sovraccarico, è una questione medica. Non abbiamo la sensazione siano al 100% per scendere in campo, non so quale sarà l’evoluzione di questi infortuni. Se saranno disponibile per la prima gara dei rispettivi club dipende dall’evoluzione degli infortuni, ma non è certo lo stesso infortunio che ha subito Meunier».