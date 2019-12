Intervenuto ai microfoni del “Sun”, David Beckham, ex calciatore di Manchester United e Real Madrid, ha espresso la propria opinione in merito alla scelta di assegnare al Qatar l’organizzazione dei Mondiali 2022. Ecco le sue parole: «I giocatori in Qatar saranno viziati. La Coppa del Mondo è questo: dare a tutti i Paesi la possibilità di ospitare la più grande competizione sportiva. Questo cambia le economie, cambia la vita delle persone, cambia le esperienze dei tifosi e offre alle persone la possibilità di visitare nuovi luoghi. I Mondiali hanno dato al Qatar l’opportunità di fare qualcosa di speciale, qui è stato creato qualcosa di unico».