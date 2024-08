Bari verso la Juve Stabia, Longo: «Le mie ambizioni sono altissime, vogliamo partire con il piede giusto»

Moreno Longo, tecnico del Bari, è intervenuto in conferenza stampa parlando della sfida di domani sera contro la Juve Stabia

Ecco le sue parole:

«C’è sempre grande voglia di iniziare. Siamo contenti di farlo davanti al nostro pubblico e cercheremo in tutti i modi di farlo nella maniera giusta. Tra poche settimane c’è il turno infrasettimanale , per cui non sarà semplice trovare la condizione. Noi vogliamo partire con il piede giusto. Dobbiamo lavorare per far sì che squadra possa giocarsela con tutte le altre. Dobbiamo lavorare per questo, non vogliamo vivacchiare. Ci piacerebbe far sì che il Bari possa fare una stagione importante. Dobbiamo lavorare e far parlare il campo».

«Le mie ambizioni sono altissime. Reputo Bari una piazza ambiziosa, la società sta allestendo una squadra ambiziosa. Mancano alcuni giocatori che ci facciano fare il salto di qualità. Finora è stata creata una buona base, ma per centrare tutti gli obiettivi che meritiamo servono giocatori di qualità. Sono sicuro che la società lavorerà duramente per migliorare la rosa. Quando mi riferivo a 7-8 squadre non mi riferivo solo come organico, ma anche come contesti in cui il tecnico può già lavorare da diverso tempo. Le conoscenze e le alchimie non possono avvenire con uno schiocco di dita, ci vuole tempo».

«Insidie Juve Stabia? Tante, perché arrivano da un campionato vinto con lo stesso allenatore e stesso progetto tecnico. Arrivano su con l’entusiasmo di giocare la prima giornata di Serie B in uno stadio come il San Nicola. Noi dobbiamo essere bravi ad approcciarla con le motivazioni giuste, contro una squadra con grande entusiasmo che l’anno scorso ha vinto con identità e idee. Dobbiamo opporci con una prova importante e di qualità. Dobbiamo trovare il modo di prevalere».