Bari, UFFICIALE: preso il portiere Radunovic

Il Bari chiude il colpo per la porta: Boris Radunovic è il nuovo portiere dei galletti. L’estremo difensore classe 1996 arriva dal Cagliari a titolo temporaneo, a renderlo noto è lo stesso club pugliese mediante il seguente comunicato:

“Il portiere classe ’96 si è aggregato al gruppo biancorosso

SSC Bari comunica di aver acquisito dal Cagliari Calcio, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Boris Radunovic (Belgrado, 26.05.96); il portiere serbo ha già raggiunto la Puglia per aggregarsi al gruppo biancorosso e mettersi a disposizione di mister Longo.

Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Rad Belgrado, fa il suo esordio in Prima Squadra all’età di 17 anni, ereditando la titolarità della porta a 19. Nell’estate del ’15 l’Atalanta decide di scommettere sul possente estremo difensore che farà poi esordire sul finire del campionato. Dal ’16 al ’19 viene mandato a maturare in prestito in Serie B: vestirà le maglie di Avellino, Salernitana e Cremonese prima di tornare in Serie A all’Hellas Verona nel campionato ’20-’21. Nell’estate del ’21 viene acquistato dal Cagliari, sempre in A, risultando poi decisivo, l’anno successivo, per l’immediata risalita degli isolani in massima serie grazie a ben 16 clean sheet e un superlativo doppio confronto giocato nella finale playoff proprio contro i biancorossi. Vanta ben 115 presenze in cadetteria, di cui 36 da imbattuto, e 14 in A, di cui 4 senza subire gol. Ha vestito la maglia della Nazionale serba sino all’Under 21.

Benvenuto Boris !”.