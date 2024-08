Da Torino: “Non solo il Palermo. Tutti pazzi per Sekulov, le ultime”

Si accende il calciomercato in casa rosanero. Il neo ds Morgan De Sanctis sta valutando diversi profili per affidare al tecnico Alessio Dionisi una squadra competitiva in vista della prossima stagione sportiva. Ieri, intervistato ai microfoni di Sky Sport, lo stesso Morgan De Sanctis ha espresso l’interesse dei rosa verso alcuni profili, tra cui anche Sekulov (centrocampista classe 2002 di proprietà della Juventus Next Gen).

Come riportato da Tuttojuve.com, però, non ci sarebbero solo i rosa sulle tracce del centrocampista. Anche il Frosinone e alcuni club esteri si stanno informando sulla situazione legata a Nikola Sekulov. I bianconeri stanno ragionando sulla sua uscita, da capire quali saranno le proposte concrete che arriveranno per lui.