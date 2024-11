Bari, Sibilli: «Possiamo ambire a tanto. Le prossime tre gare sono un vero esame»

Giuseppe Sibilli, attaccante del Bari, ha parlato in conferenza stampa nella giornata di oggi, martedì 26 novembre, per fare il punto della stagione. Di seguito un estratto delle sue parole:

«Le prossime gare rappresentano un esame: sono le partite più belle da giocare e ci diranno tanto e di che pasta siamo fatti. Siamo a novembre, giochiamo contro tre squadre forti, due in trasferta e una in casa. Bisogna fare più punti possibili, fare delle prestazioni per capire a cosa possiamo ambire. Secondo me possiamo ambire veramente a tanto. Mister Longo è veramente bravo, fa sentire tutti importanti, tutti hanno avuto le loro possibilità. Nel leggere le partite è bravo, lo fa in modo eccezionale. Ad esempio a La Spezia ha capito che avrebbe dovuto fare un tipo di partita diversa, bravo lui e bravi noi ad adattarci in quel caso».