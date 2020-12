In vista del prossimo mercato di gennaio il Bari è alla ricerca di un attaccante e avrebbe messo gli occhi su Augustus Kargbo, protagonista l’anno scorso nella cavalcata playoff verso la Serie B della Reggiana.

Stando a quanto riferito da “La Gazzetta del Mezzogiorno”, adesso il direttore sportivo Romairone starebbe pensando proprio al classe ’99, frenato in questa prima parte di stagione alla Reggiana, dov’è si trova attualmente in prestito dal Crotone, tra positività al Covid-19 e un problema alla spalla come rinforzo per l’attacco biancorosso.





Al momento soltanto un discorso prematuro, da vedere se verrà approfondito nelle prossime settimane.