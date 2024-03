Bari, Ricci: «In B basta una vittoria per ritrovarsi in zona playoff»

Ai microfoni di TeleBari, il calciatore dei galletti Ricci si è espresso sia per parlare delle ambizioni del club, sia in vista della prossima sfida di campionato.

Di seguito le sue parole:

«Purtroppo siamo partiti male perché abbiamo preso subito due gol in una partita importante contro una squadra che lascia spazi dietro. Una reazione c’è stata, ma due erano troppi, poi hanno anche trovato il terzo e pur avendo avuto molte occasioni abbiamo pagato. Avevamo preparato bene la partita e questo dispiace. Di chance ne abbiamo avute, ma ci sono mancati cinismo e cattiveria.

Sicuramente è un momento meno felice di quanto pensavamo, ma ce la metteremo tutta nonostante le difficoltà. Adesso dobbiamo pensare agli scontri diretti: sabato giochiamo in casa con la Sampdoria e dobbiamo fare punti. Oggi le occasioni ci sono state per farne e il rammarico è tanto.

Ce la metteremo tutta per la salvezza, anche perché sappiamo bene che in B basta una vittoria per ritrovarsi in zona playoff. Noi lotteremo, ci sono delle difficoltà ma sappiamo di dover fare punti per salvarci al più presto. Se poi dovessimo trovarci nelle prime otto ancora meglio».