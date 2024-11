Bari-Reggiana, Viali: «Inaccettabile uscire dalla partita per 5 minuti. Anche a Palermo e a Pisa è andata così»

Il tecnico della Reggiana, William Viali, ha parlato al termine della gara pareggiata 2-2 contro il Bari rilasciando le seguenti parole:

«Il merito di questa rimonta è tutto dei ragazzi, però sono felice a metà. Contento perchè la squadra ha dimostrato di non mollare mai, però è inaccettabile uscire dalla partita per 5 minuti. E non è la prima volta che accade: anche a Palermo e a Pisa, nonostante ottime partite, è andata così. Accetto di più la prestazione contro il Cosenza, in cui abbiamo approcciato male la gara, rispetto a questa dove abbiamo giocato bene per tutta la gara ma abbiamo rischiato di vanificare tutto. Voglio pensare che la prestazione di oggi sia il primo mattoncino per fare un salto di qualità anche da questo punto di vista. Bisogna allenare l’improvvisazione per stimolare i ragazzi a comprendere e a gestire i momenti di difficoltà. Il punto conquistato ha un peso specifico enorme, non per la classifica ma per il morale».