Carrarese-Juve Stabia, Pagliuca: «È stata una partita tosta»

Dopo un match combattuto che ha visto il pareggio sul campo della Carrarese, Guido Pagliuca, tecnico della squadra ospite, ha avuto parole di elogio per la prestazione dei suoi giocatori, sottolineando il ruolo chiave del portiere e la determinazione del team fino all’ultimo minuto.

Ecco le sue parole:

«È stata una partita tosta, il portiere Bleve è stato il migliore in campo e faccio i complimenti a lui. Faccio i complimenti a tutta la squadra ed abbiamo cercato di andare a fare goal anche nel recupero nonostante il risultato positivo. Una partita del nostro percorso che stiamo vivendo con grande umiltà. La Carrarese è una squadra forte e difficile. Questa era una partita dove l’episodio poteva fare la differenza. Noi abbiamo avuto diverse occasioni per vincerla. Adorante ha fatto bene ma in una occasione ci voleva qualcuno sulla respinta. Oggi per noi era uno scontro diretto come a Cosenza ed abbiamo preso punti importanti e non dimentichiamo il Sassuolo. Ringrazio i tifosi che ci hanno sostenuti. Faccio i complimenti alla Carrarese, una realtà importante»