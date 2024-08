Bari, Radunovic si presenta: «Non vedo l’ora di tornare in Serie A con questo club»

Il nuovo innesto in casa Bari, Radunovic, si è presentato questa mattina nella conferenza odierna. Il portiere ha mostrato tutto il suo entusismo, anche sugli obiettivi per la prossima stagione:

«La trattativa è stata un po’ complicata, avevo un anno di contratto col Cagliari e volevo prima sistemare questa situazione e poi capire chi mi volesse come titolare. C’erano più squadre che mi volevano, anche all’estero, ma io volevo rimanere in Italia e stare in un posto dove potessi giocare più possibile, dato che l’anno scorso ho giocato poche partite. Non è stato un bel periodo, quest’anno spero di non avere infortuni e fare 38 partite più eventuali playoff. Non vedo l’ora di tornare in Serie A col Bari, non vedo l’ora di giocarmi un posto in massima serie perché so di meritarlo. Tutti i portieri hanno delle difficoltà, poi c’è chi ti dà l’opportunità o chi ti mette fuori dopo due errori. Sono venuto qua perchè voglio fare quello che ho fatto due anni fa col Cagliari, voglio pareggiare i conti. La gente di questa piazza merita la Serie A, non possiamo sbagliare un altro anno. Siamo forti, il pallone gira bene e nello spogliatoio sono tutti bravi ragazzi».