Intervistato da “RadioBari” Raffaele Pucino ha analizzato il momento della squadra, spiegando il calo delle ultime partite.

Ecco le sue parole:

«La sosta a livello fisico e mentale ci ha fatto perdere quel pizzico di piglio in più che avevamo. Ma siamo tranquilli, anzi invito chi ha momenti di dubbio o di sconforto, di aprire televideo o qualche social così da vedere la classifica. Siamo a +8 dalla seconda, siamo ancora in tempo per far ricredere gli scettici. Dobbiamo ritrovare la cattiveria calcistica che avevamo prima della sosta e sono sicuro che la vedremo già da sabato. Ora serve tornare a dare un segnale importante al campionato e a far pensare alla gente più a se stessi che a noi».