Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Bari ha pubblicato il report dell’allenamento odierno della squadra biancorossa. Questo pomeriggio, tra le fila degli uomini di Auteri, era presente per la prima volta anche l’ex rosanero Gabriele Rolando. Ecco il comunicato:

“Prosegue la marcia di avvicinamento dei biancorossi alla prima giornata del girone di ritorno che vedrà la Virtus Francavilla guidata da mister Trocini di scena al San Nicola domenica 24 gennaio alle ore 15:00.





Questo pomeriggio, sul terreno dell’Antistadio, primo allenamento per i due volti nuovi in casa biancorossa Daniele Sarzi Puttini (a sinistra nella foto) e Gabriele Rolando (a destra) che hanno svolto l’intera seduta con i compagni: attivazione muscolare a secco ed esercitazioni tattiche a tema prima sulla fase difensiva, quindi su quella offensiva finalizzata alle conclusioni a rete. Ha ripreso a lavorare in campo Mattia Maita che ha svolto lavoro personalizzato (atletico e con la palla). Tabella differenziata per Celiento, Di Cesare e D’Ursi. Intanto il nuovo ciclo di tamponi ha dato esito negativo per tutto il gruppo squadra.

Per domani è in programma una singola seduta di lavoro; si ricorda che le sedute verranno svolte a porte chiuse in ottemperanza ai protocolli sanitari in vigore che non permettono assembramenti di nessun genere, ne possibilità di contatto con il gruppo squadra, autografi o selfie, senza eccezione alcuna”.