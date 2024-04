Bari-Pisa, Aquilani: «La classifica ci chiede di dare il massimo»

Domani alle 14 il Pisa andrà a Bari in occasione della 34esima giornata di Serie B. La formazione toscana è ancora in gioco per la qualificazione ai playoff, per cui cercherà di ottenere il massimo dalla sfida di domani. Alberto Aquilani ha parlato in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole, estratte da SestaPortanews.com:

«Ci aspetta una partita importante per noi. Una partita in un ambiente particolare con una situazione difficile. Ci sono tante incognite e dinamiche che ci porteranno ad attivare l’attenzione a livelli massimi. Torregrossa purtroppo è fuori, speriamo che non sia nulla di grave. Per il resto sono tutti disponibili. Se crediamo ai playoff? Come posso rispondere di no? Nonostante tutte le difficoltà i ragazzi hanno avuto un atteggiamento corretto portando a fare il meglio da questo lavoro. Ci guardiamo negli occhi dicendoci che siamo caduti in alcune situazioni che ci hanno fatto male e dobbiamo fare in modo che queste situazioni non si ripetano.

È un momento importante, la classifica ci chiede di dare il massimo e dobbiamo dare il massimo. In mille modi diversi. La stagione del Bari mi ha fatto capire che quest’anno nulla è scontato. Dobbiamo dare valore alle vittorie, ai punti e a quello che è il percorso di una squadra. Hanno cambiato quattro allenatori dopo aver disputato una finale, ciò dimostra che sia un campionato difficilissimo. L’anno scorso sono retrocesse Spal e Benevento. Non si può lasciare nulla al caso».