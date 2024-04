Lecco-Venezia, Vanoli: «Gare come queste possono farti perdere Scudetti»

Domani alle 16:15 il Venezia giocherà in casa del Lecco. Gli uomini di Paolo Vanoli sono a caccia di punti per inseguire il Como e per raggiungere la Serie A tramite il secondo posto. Il tecnico dei veneti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro i lombardi. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni estratte da TuttoVeneziaSport.it:

«Mi aspetto una partita molto pericolosa perché il Lecco con il cambio di allenatore ha ripreso fiducia ed entusiasmo, non vuole giustamente essere la pecora nera e chi ha giocato in casa del Lecco ha sempre fatto fatica. Ieri al Taliercio abbiamo provato ad allenarci sul sintetico e oggi la rifinitura l’ho voluta fare lì, è un tipo di terreno completamente diverso. Sono gare insidiose da giocare con testa e calma, completamente diversa rispetto all’ultima, ma sappiamo cosa dobbiamo fare da adesso in poi.

Gara decisiva? Questa è una parola giornalistica e che mi dà molto fastidio. Sappiamo che per arrivare al nostro sogno ci servono tot. punti, indipendentemente dall’avversario. Se vuoi arrivare là nessuno ti regalerà niente, qualcuno può leggere la sfida con il Lecco come una sfida facile, ho avvisato i ragazzi, queste sono gare che possono farti perdere Scudetti. Si può vincere giocando bene o meno bene, noi abbiamo il concetto di giocare bene, di rado abbiamo vinto giocando meno bene. Quella è una parola che mi dà fastidio, noi siamo concentrati sull’obiettivo, poi se non dovessimo raggiungere il sogno ci sono altri obiettivi. Voglio che sia una stagione ricca di grandi soddisfazioni».