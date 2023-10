Nel pomeriggio il Bari ha pareggiato 1 a 1 in casa contro il Modena. Nel post-partita Pasquale Marino ha rilasciato delle dichiarazioni. Eccone un estratto:

«Non abbiamo concesso molto e gli avversari hanno tirato tendenzialmente solo da fuori. Più che per i due punti persi sono arrabbiato per aver perso Maiello in quanto non abbiamo sostituti per lui, bisognerà inventarsi qualcosa. Dobbiamo avere una mentalità più offensiva e ho ricevuto segnali positivi in tal senso, ma aualcosa a livello mentale deve cambiare chiaramente, fino al gol del pareggio non abbiamo rischiato nulla ad onor del vero. Abbiamo dimostrato personalità e non abbiamo avuto paura di vincere ma ciò è qualcosa che dobbiamo fare con continuità».