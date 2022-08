Eugenio Corini è intervenuto oggi in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bari.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Mercato? L’idea è quella di alzare il livello della rosa con 5-6 acquisti, appena saranno ufficializzati ne parleremo, in questo momento è inutile parlarne. Cessione Luperini? Non è ancora ufficiale quindi ci prendiamo un minimo di cautela. Un grande protagonista e intuizione di mister Baldini. Il discorso globale non mi va di affrontarlo ed è giusto che vada a giocarsi la propria carriera in un altra società. Ho grande stima per lui anche se ci ho lavorato poco ma gli augurerò il meglio».