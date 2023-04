L’allenatore del Bari, Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Sudtirol.

Ecco le sue parole:

«Faremo di tutto per fare più punti possibili, già da lunedì. Qualsiasi sia il risultato voglio grande entusiasmo, non ci dobbiamo buttare giù. Stiamo facendo un campionato di un certo tipo per arrivare fino in fondo. E dobbiamo farlo con grande entusiasmo. Non trovo giusto fare bilanci settimanali. Continuo a pensare che stiamo facendo un percorso positivo».