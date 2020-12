Intervenuto ai microfoni di “Telebari”, Manuel Marras, attaccante del Bari, si è espresso così in merito al campionato dei pugliesi:

«Considerare chiuso a dicembre un campionato non ha senso. Se non ci crediamo noi per primi sarebbe fuori dal mondo. Sono certo che continuando così staremo in scia fino alla fine.





Personalmente ho perso campionati dopo essere stato a più 12; so benissimo cosa può capitare se perdi qualche partita come tutto diventa più difficile. Il ritorno è un altro campionato, i punti contano di più, ci sarà lo scontro diretto».