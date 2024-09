Bari, l’ex rosa Falletti si presenta: «Sono contentissimo di essere qui. C’è tanto da fare»

L’ex attaccante rosanero Falletti è diventato un nuovo calciatore del Bari. Il giocatore è stato quest’oggi presentato in conferenza stampa.

«Sono contentissimo di essere qui. Quando c’era la possibilità di venire al Bari ci ho messo tutto per chiudere la trattativa. C’è tanto da fare e sono pronto a dare il massimo.

Condizioni fisiche? Mi sono allenato sempre a Cremona, mi mancava solo il campo. L’altra volta a Genova avevo tanta voglia di fare, perché era la prima volta che ero in campo con i nuovi compagni. Dopo 10 minuti sono andato in affanno, però ho recuperato bene. Ora c’è la sosta e c’è tempo per preparare le partite che vengono. Longo mi ha detto di fare quello che so fare senza problemi, di fare cose semplici. Penso che insieme a Lella abbiamo dato un bel segnale. Ora vogliamo dare il massimo tutti.

All’inizio a Cremona c’erano concorrenza, tanti giocatori forti. Io ero contento, non potevo dire niente se non giocavo, perché c’erano giocatori di altra categoria. Ora penso a dare il 100% per questa maglia. Penso al collettivo, così poi si realizzano anche gli obiettivi personali. A Terni ho avuto un brutto infortunio. Ora sto tornando quello di prima, ho tanta voglia di fare e dimostrare il mio valore.

Partipilo? Anthony è come un fratello, abbiamo un’amicizia bellissima. Abbiamo parlato della possibilità di giocare insieme, però ormai è andata così. Mi sarebbe piaciuto tornare a giocare con lui, però sono contento per l’occasione che ha avuto a Frosinone.

Noi dobbiamo andare in campo e pensare partita dopo partita. Sappiamo che i tifosi sono caldi. Noi dobbiamo mettere il massimo in campo, ci sono tutti i presupposti per fare bene».