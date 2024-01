Bari, Kallon: «Mi hanno accolto benissimo»

Il classe 2001 Yayah Kallon, nuovo calciatore del Bari, ha raccontato le sue prime impressioni sulla nuova avventura attraverso le frequenze di RadioBari.

Di seguito le sue parole:

«Quando sono arrivato ho cercato subito di integrarmi e mi hanno accolto benissimo. Nei primi allenamenti ho visto quali erano le qualità dei mie compagni e ho cercato di abbinarle alle mie. Per mezzora abbiamo provato a giocare, nel calcio non devi calare l’attenzione nemmeno dopo il 2 o 3 a 0, ma bisogna cercare di far male finché si può agli avversari. Rigore per l’Ascoli? Nessuno di loro ha protestato, ma l’arbitro ha fischiato, per noi non c’era. Sono fuggito a quattordici anni dalla Sierra Leone, ho attraversato cinque paesi africani lavorando per guadagnare soldi e andare sempre avanti. Sono stato sei mesi in Libia e poi sono arrivato in Italia con un gommone».