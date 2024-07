Bari, il nuovo acquisto Manzari: «Un sogno giocare qua»

Tramite i canali ufficiali del Bari, Giacomo Manzari, nuovo attaccante biancorosso, ha parlato del suo arrivo nel club.

«Quando mi è stato chiesto di tornare a Bari ho avuto subito la pelle d’oca, son cresciuto con questi colori e per me è un sogno che si è realizzato. Abito nel quartiere San Girolamo di Bari ma son cresciuto a Bari Vecchia. Gennaro Baffone è lo zio di mio padre, non ho grande rapporto con lui. Berardi è il giocatore più forte con cui ho giocato, mi ispiro a lui. Il giocatore più forte contro cui ho giocato? Dries Mertens. Il coro che più ho a cuore è L’attaccante biancorosso va…. La mie serie preferita è Prison Break mentre il film che preferisco è Il traditore. Ho iniziato a giocare a calcio dopo il mondiale del 2006, parlando di videogiochi sono molto forte a Fortnite».