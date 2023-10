Valerio Di Cesare annuncia il ritiro e a fine stagione dirà addio al calcio giocato. Il giocatore del Bari, durante il ritiro del premio alla carriera CSEN, ha espresso le seguenti parole, raccolte da Gianluca Di Marzio:

«La finale playoff persa fa ancora male, ma dobbiamo lasciarcela alle spalle. È vero, non siamo partiti benissimo quest’anno, ma ce la metteremo tutta per arrivare in fondo. Questo è il mio obiettivo. È l’ultimo anno che gioco e ho deciso di continuare per richiudere quella cicatrice».