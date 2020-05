Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha parlato ai microfoni di “RaiSport”: «Credo sia difficile per tutti dover attendere tutto questo tempo. Un rinvio delle decisioni da parte della FIGC? Sarebbe un’ulteriore incertezza nei confronti della ripresa. Il calcio è un’industria al pari delle altre, che stanno ripartendo. Abbiamo la difficoltà in più dell’impossibilità di proteggersi in campo. Avremmo dei protocollo ma nel momento del gioco è tutto più rischioso, oltre ad avere dei costi impattanti. Noi vogliamo fare i playoff, il Bari merita di stare in alto. Saremo aggressivi e pronti, qualunque cosa succeda».