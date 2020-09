«Presidente, cosa bolle in pentola? Moltissimo. Ne vedrete delle belle».

La domanda è di un tifoso, la risposta è del numero 1 del Bari Luigi De Laurentiis. Il riferimento è (anche) al calciomercato. Il club pugliese prepara i prossimi colpi di mercato per mettere a disposizione del nuovo mister Gaetano Auteri un organico rinnovato, pronto all’assalto della promozione in B dopo il ko in finale playoff della scorsa stagione contro la Reggiana.