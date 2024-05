Il tecnico del Brescia Rolando Maran prima del match contro il Bari ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” in merito all’obiettivo sesto posto occupato dal Palermo.

Ecco le sue parole:

«È stata una settimana non semplice, abbiamo avuto cinque calciatori influenzati. È stata una preparazione tormentata, siamo qua carichi per ambire al sesto posto, diventa molto importante, giocare la prima dei playoff in casa, sarebbe un sogno».