Bari, Brenno: «Iachini? Trasmette fiducia»

Brenno, portiere del Bari, è intervenuto ai microfoni di RadioBari per parlare del club ma soprattutto del nuovo tencnico, ex rosanero, Iachini.

Di seguito le sue parole:

«Lecco? È stata una vittoria importante. Abbiamo lavorato forte in settimana e dato tutto, facendo di conseguenza una buona partita. Sabato sarà difficile, ma abbiamo fiducia che continuando con questa intensità possiamo fare bene contro la Feralpisalò. L’abbraccio con Iachini a fine partita? È stato bello. Trasmette tanta fiducia per farci scendere al meglio in campo. Mi piace per questo»