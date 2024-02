Spezia, Nagy: «Con D’Angelo salvezza possibile»

Il calciatore dello Spezia Nay, in un’intervista a La Nazione, si è soffermato sul club ma soprattutto sul tecnico D’Angelo.

«Puntiamo alla salvezza diretta, con D’Angelo alla guida è possibile. Dovremo mettere tanto cuore in ogni partita, a partire dalla gara contro il Cittadella. A gennaio ho parlato con l’allenatore, che mi ha descritto le difficoltà dello Spezia e mi sono messo a disposizione. A Pisa trovavo poco spazio e ho ritenuto giusto accettare la richiesta. D’Angelo è il mio allenatore preferito. È concreto, prepara bene le partite e i punti di forza e debolezza degli avversari. Fa un calcio propositivo, non solo di possesso palla e di lui apprezzo che tratti ogni giocatore nello stesso modo, vive di calcio ogni giorno. Si fa sentire, ma non disdegna lo scherzo. Bicchiere mezzo pieno per come si era messa, ma guardando a tutta la partita e al dominio del primo tempo c’è rammarico. Dopo la partita ci siamo detti che dobbiamo essere più concreti là davanti. Prima gli obiettivi, poi vedremo. Ho trovato strutture bellissime, un’ottima società e gente per bene. C’è un popolo che ci sta dando tanto sostegno per centrare la salvezza. Se avremo raggiunto insieme questo obiettivo, l’hanno prossimo troveranno squadra e obiettivi diversi».