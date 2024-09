Bari, Benali: «I tifosi qua ti fanno sentire vivo. Falletti gran giocatore»

Ai microfoni di Radio Bari, Ahmad Benali ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha rilasciato delle dichiarazioni su diversi temi, partendo dal 3 a 0 di Frosinone. Di seguito un estratto delle parole pronunciate dal giocatore biancorosso e riprese da PianetaBari.com:

«Un risultato che fa piacere, perché finora abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo. Abbiamo sempre lavorato e ascoltato il mister, ora i frutti si stanno vedendo e dobbiamo continuare così. Lui è un martello, non guarda in faccia nessuno. Non lo conoscevo, ma è una bella scoperta. Il gruppo è coeso, chi sta fuori è la forza per chi gioca. Guardate Maiello e Sibilli cosa fanno quando non giocano come ieri. Noi stiamo trovando la nostra identità e si vede, è questa la cosa più importante. In questi momento abbiamo in testa le giocate da fare, sappiamo le posizioni di tutti i compagni. Mi sarebbe piaciuto venire a Bari 10 anni prima. Sapevo della grandezza della piazza, ma finché non la vivi non puoi capirlo. Bari ti fa sentire vivo, anche in momenti di difficoltà. La gente è calorosa, questa piazza non ha rivali. Ti senti un calciatore in una città di persone per bene che ci tengono al calcio. Falletti? Mi dà una grande mano perché porta via i giocatori avversari e mi crea spazio. Un gran giocatore che sa gestire la palla, giocatore di personalità dalle grandi qualità tecniche».