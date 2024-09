Di Chiara: “Pisa sogna. Dionisi cerca la squadra, il punto della serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla serie B attraverso un articolo a firma Filippo Di Chiara.

I numeri non mentono e il campionato di Serie B ha cifre importanti che ne testimoniano la grande bellezza e l’interesse crescente. Il torneo si distingue anche per il grande equilibrio: dopo sei turni, tutti hanno ancora la possibilità di recuperare il terreno perso in partenza, anche chi partiva con i favori del pronostico. Inoltre, è evidente un atteggiamento positivo di voler giocare ogni partita fino in fondo, a viso aperto e facendo pochi calcoli.

Questo nuovo approccio ha portato a una riduzione del 10% dei pareggi: si è passati dal 38,3% dello scorso anno al 28,3% attuale. La voglia di vincere attira il pubblico, con oltre 600 mila spettatori complessivi in sei giornate, una media di 100 mila a giornata, in aumento rispetto all’anno precedente.

Passando al campo, al momento in vetta c’è il Pisa di Pippo Inzaghi. Non partiva tra i favoriti, ma la vittoria contro il Brescia ha confermato il suo ottimo momento. Inzaghi, che ha già ottenuto una promozione in Serie A con il Benevento, cerca di mantenere i piedi per terra, ma la città sogna il ritorno nella massima serie, che manca da 33 anni. Domani, una vittoria contro il Cittadella potrebbe addirittura lanciare il Pisa in fuga.

Tra le tre grandi favorite per la promozione, Cremonese, Palermo e Sampdoria, solo la Cremonese si trova attualmente nelle zone alte, grazie ai tre punti conquistati a Catanzaro. Il derby di lunedì prossimo contro il Brescia sarà determinante per capire se la squadra è pronta per il definitivo salto di qualità. Il Palermo, invece, sta cercando il giusto equilibrio tra rendimento in casa e in trasferta, con Dionisi che sta pian piano trovando la sua squadra. La Sampdoria, dopo il delicato derby di Coppa Italia, affronterà il Modena in un altro test per valutare i progressi sotto la guida di Sottil.

Tra le squadre retrocesse, il Frosinone sta ancora cercando il suo assetto, mentre la Salernitana può fare meglio. Il Sassuolo, invece, ha ritrovato la vetta della classifica, e la vittoria contro il Cosenza ha dato fiducia.

Infine, meritano una menzione il Mantova, quinto dopo il successo contro il Cittadella, e lo Spezia, che è secondo in classifica: la squadra di D’Angelo sta mostrando continuità e non è più la squadra fragile che ha rischiato la retrocessione. La battaglia per la promozione sarà serrata fino alla fine.