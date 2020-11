Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Bari ha reso noto che il mister Gaetano Auteri è risultato ancora positivo al Coronavirus. Ecco il comunicato:

“SSC Bari rende noto che il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri sera il gruppo biancorosso ha dato esito negativo per tutti i tesserati attualmente in ritiro pre gara (Potenza-Bari, fischio d’inizio al ‘Viviani ore 20:45).







Permangono al momento le positività di mister Gaetano Auteri e di un calciatore entrambi posti in isolamento domiciliare come previsto dal protocollo attualmente in vigore.”