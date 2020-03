L’emergenza Coronavirus ha mandato nel panico l’Italia e l’Europa intera, nel caos i rispettivi campionati e le competizioni europee. Infatti molto probabilmente le prossime partite di Champions League verranno disputate a porte chiuse. Secondo quanto riporta “L’Esportiu”, portale calcistico spagnolo, si attende solo l’ufficialità per lo svolgimento del match tra Barcellona e Napoli, gara valida per gli ottavi di finale di Champions, a porte chiuse. Secondo i media spagnoli la decisione di far disputare la gara senza pubblico è stata presa dal Ministero della Salute e degli Interni e dall’Agenzia della Sanità pubblica, anche se per ora non c’è nulla di ufficiale.