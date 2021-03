Il Barcellona potrebbe puntare su Erling Haaland.

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo “As” , Joan Laporta, intenderebbe partire dal 20enne per ricostruire una squadra in grossa difficoltà. Laporta starebbe pensando di far emettere al club delle obbligazioni, già note come ‘obbligazioni Laporta’, per avere denaro fresco da investire nel mercato, dove il Barça deve anche affrontare pagamenti a breve termine vicini ai 200 milioni di euro.