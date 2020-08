Brutte notizie per il Barcellona, infatti la squadra blaugrana ha appena annunciato che un proprio giocatore è risultato positivo al Coronavirus. Di seguito la nota apparsa sul sito ufficiale del club spagnolo:

” I test svolti sui nove giocatori che dovevano cominciare oggi la preparazione hanno mostrato una positività. Il giocatore non ha sintomi, è in buona salute ed è stato messo in quarantena a casa.

Tutte le persone in contatto con il giocatore sono già state tracciate. Il giocatore non è stato in contatto con nessun giocatore della squadra che domani partirà per Lisbona per giocare in Champions League”.