Clamoroso a Barcellona, altre grane per il club catalano. Infatti secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport”, Quique Setien, ex allenatore blaugrana vuole fare causa al Barcellona per le modalità di licenziamento. Ciò impedisce alla Liga di dare il via libera a Koeman per la panchina del club spagnolo, per questa ragione il tecnico olandese potrebbe saltare la prima di campionato.