Manca solo la comunicazione ufficiale ma in Spagna rilanciano la notizia: Lionel Messi e il Barcellona hanno raggiunto l’intesa per il rinnovo del contratto scaduto a giugno scorso.

Per restare in blaugrana l’argentino ha accettato una drastica riduzione dello stipendio in base alla nuova politica di contenimento dei costi.

Come si legge su “Fanpage.it” non c’è ancora certezza sulle cifre nuove e reali. È ovvio, però, che le somme rivelate dal giornale iberico El Mundo qualche tempo fa sono del tutto fuori dal mondo rispetto ai tempi attuali e alle possibilità effettive del Barça che prima di tesserare i nuovi acquisti deve mettere a posto il bilancio e rientrare nel range di riduzione drastica delle spese.