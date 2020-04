L’emergenza Coronavirus sta portando conseguenze catastrofiche anche dal punto di vista economico. In Sicilia si pensa alla fase 2, ma la Confesercenti, secondo quanto riporta “Tempostretto.it” ha scritto una lettere al presidente della Regione, Nello Musumeci, in merito alla categoria di Barbieri e Parrucchieri. Questo il contenuto della lettera: “ Abbiamo condiviso e accettato tutte le misure per contrastare la minaccia del coronavirus, con grande senso di responsabilità e rispetto poiché la salute pubblica rappresenta un bene primario ed irrinunciabile per tutti. Ora, dopo oltre un mese di chiusura, chiediamo come rappresentanti delle migliaia di aziende ed operatori del settore che operano in Sicilia di riaprire prima possibile queste attività e che, comunque, il lockdown non vada per l’intero comparto, come qualcuno suggerisce, oltre il 3 maggio prossimo. Nel manifestare la nostra disponibilità ad ogni forma di collaborazione con i suoi Uffici anche per definire un Protocollo di sicurezza su cui comunque stiamo lavorando, confidiamo che la nostra richiesta possa essere da Lei positivamente riscontrata”.