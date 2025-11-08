Baniya: «Palermo esperienza positiva. Dionisi un grande allenatore, farà bene»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Tornato in Turchia per vestire la maglia del Trabzonspor, Rayyan Baniya è oggi uno dei punti fermi della difesa della squadra. Intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, il difensore italo-turco ha ripercorso la sua ultima stagione in Italia e raccontato le nuove ambizioni in Super Lig.

«Sono contento di essere tornato in Turchia – spiega Baniya ad Alessio Alaimo di TuttoMercatoWeb.com – ma adesso mi manca un po’ l’Italia. È curioso, perché quando ero in Italia mi mancava la Turchia. Calcisticamente sono cresciuto qui, al Karagmruk, dove ho lavorato con Farioli e poi con Pirlo. Sono stati anni che mi hanno fatto maturare tanto».

Dopo l’esperienza al Palermo, che lo aveva riportato in Serie B, Baniya conserva un buon ricordo: «Sono andato in una squadra di grande storia come il Palermo ed è stata un’esperienza positiva. Quando mi hanno chiamato ho accettato subito. Abbiamo imparato tanto, volevamo andare in Serie A ma non ci siamo riusciti. La gente però, ovviamente, si ricorda di tutto questo».

Alla domanda di Alaimo sul possibile ritorno in Italia, il difensore risponde con sincerità: «Il pensiero c’è sempre. Ma oggi sto bene in Turchia e sono concentrato a dare il massimo qui».

Sul suo passato con Dionisi, oggi in difficoltà con l’Empoli, Baniya dichiara a TuttoMercatoWeb.com: «È un ottimo allenatore, ha solo bisogno delle giuste condizioni per far bene. Gli auguro davvero il meglio».

E parlando dei tecnici che hanno segnato la sua crescita, Baniya elogia Farioli e Pirlo: «Farioli è un predestinato, un allenatore che ti fa migliorare ogni giorno. Umanamente è spettacolare. Tra un paio d’anni sarà tra i cinque tecnici più forti d’Europa. Pirlo invece per me è stato fondamentale: gli piace tanto palleggiare e con lui ho vissuto la mia stagione migliore».

Sulle ambizioni del Trabzonspor, Baniya non ha dubbi: «Le nostre ambizioni sono alte. Siamo partiti bene e vogliamo lottare per vincere il campionato. Abbiamo qualità e fiducia».

E in chiusura, rispondendo ancora ad Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, l’ex difensore rosanero confessa: «La Serie A è il sogno di ogni bambino. Come ho detto, oggi sto bene al Trabzonspor, ma vedremo cosa succederà».

