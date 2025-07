Bani è un nuovo giocatore del Palermo: l’addio commosso al Genoa

Mattia Bani è ufficialmente un nuovo difensore del Palermo. Dopo cinque stagioni con la maglia del Genoa, il centrale classe ’93 saluta il club rossoblù — dove aveva iniziato anche il settore giovanile — per iniziare una nuova avventura in rosanero. Nel mezzo, anche una parentesi in prestito al Parma.

Attraverso un lungo e sentito messaggio pubblicato sui propri profili social, Bani ha voluto salutare il mondo genoano: «Sono orgoglioso di non lasciare il Genoa in un momento di difficoltà, ma di averlo riportato dove merita di stare, con la consapevolezza di aver dato tutto ciò che avevo», ha scritto, ricordando anche momenti intensi come l’applauso del Ferraris contro l’Atalanta. «A me è rimasto tutto: gli abbracci veri, le facce dopo una sconfitta, le urla dopo una vittoria. E quel boato della Nord che ti spacca in due quando entri».

Anche il Genoa ha salutato Bani con parole affettuose sui propri canali social: «Grazie Mattia per tutte le emozioni vissute insieme: resterai per sempre nei nostri cuori. In bocca al lupo per la tua nuova avventura!».