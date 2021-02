Stefano Bandecchi ha parlato su Instagram dopo il rinvio di Potenza-Ternana. Ecco le sue parole:

“Sto tornando verso Roma, la partita non si gioca. L’unico punto innevato era al centro del campo, nemmeno sui bordi c’era la neve. Cosa dobbiamo dire? Speriamo che l’Avellino non si avvicini troppo oggi. Il Bari non gioca, questa è l’unica cosa che sento di dire. Mi sono fatto 4 ore di macchina all’andata e me ne faccio 4 al ritorno. Cosa penso di quanto accaduto? Non posso dirlo, sennò mi radiano da presidente di una squadra di calcio”.