Attraverso le proprie storie Instagram, l’ex terzino del Palermo Federico Balzaretti, ha risposto alle domande dei propri follower parlando anche dei ricordi più belli legati al periodo in cui ha militato nel Palermo. “Il rapporto umano con i palermitani e l’Olimpico tutto rosa per la finale di Coppa Italia contro l’Inter”. Questi i ricordi che l’ex calciatore ha evidenziato. In alto la foto della risposta.