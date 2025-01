Balotelli sempre più lontano dal Genoa: quale futuro per l’attaccante?

Il futuro di Mario Balotelli al Genoa appare sempre più incerto. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante, arrivato lo scorso 28 ottobre su richiesta dell’ex tecnico Alberto Gilardino, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo di protagonista nel Grifone, complice il cambio di guida tecnica e la ripresa della squadra sotto la gestione di Patrick Vieira.

Con il Genoa che ha lasciato la zona retrocessione e ritrovato risultati positivi – nonostante la sconfitta di ieri sera all’Olimpico – la figura di Balotelli è rimasta sempre più ai margini. Se l’assenza contro la Lazio è stata giustificata da un affaticamento muscolare accusato lunedì scorso, le due partite precedenti lo avevano già visto relegato in panchina per scelta tecnica. Vieira, pur non facendo nomi, ha ribadito che nel Genoa attuale «conta il gruppo, il “noi”, non i singoli», un messaggio chiaro che riflette la visione dell’allenatore.

I numeri di una stagione ai margini

I dati sono eloquenti: 56 minuti in 6 presenze (80 minuti considerando i recuperi), mai una partita da titolare. Numeri che evidenziano la difficoltà di Balotelli nel trovare spazio in una squadra che sembra aver trovato un proprio equilibrio anche senza di lui.

Nessuna svolta contrattuale, ma un futuro incerto

L’opzione per la risoluzione unilaterale del contratto, che poteva essere esercitata entro il 31 dicembre, non è stata attivata né dal Genoa né dal giocatore. Ora, l’unica possibilità per un’uscita anticipata sarebbe una decisione di Balotelli stesso.

Dal Monza, intanto, sono arrivate smentite sull’ipotesi di un interesse per l’attaccante, ma appare improbabile che Balotelli accetti un ruolo marginale fino al termine della stagione. Il Genoa, dal canto suo, resta alla finestra, in attesa di eventuali sviluppi.

Prospettive future

Con una situazione contrattuale bloccata e uno spazio sempre più ridotto in campo, il destino di Balotelli con il Grifone sembra segnato. Resta da vedere se l’attaccante deciderà di cercare una nuova destinazione nelle ultime settimane di mercato o se opterà per rimanere fino a fine stagione, accettando un ruolo di secondo piano.