Gazzetta dello Sport: “Asta per Lapadula, c’è il Palermo”

Il calciomercato invernale continua a muoversi con intensità, sia in Serie B che in Serie C, con numerosi colpi e trattative in fase avanzata. Come riportato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Catanzaro ha rafforzato la fascia sinistra con l’arrivo di Giacomo Quagliata dalla Cremonese, che nel frattempo ha sostituito il giocatore con Azzi dal Cagliari. Prosegue il dialogo tra Cremonese e Cagliari per Gianluca Lapadula, ma il Palermo potrebbe inserirsi nella trattativa.

Nel frattempo, l’attaccante Gytkjaer del Venezia sembra essere il principale obiettivo per l’attacco di Stroppa.

Pisa e Juve Stabia: rinforzi strategici

Il Pisa deciderà a inizio settimana il nuovo esterno: Antonio Candela del Venezia, in uno scambio con Bonfanti, è tornato in pole rispetto a Sernicola della Cremonese.

Sul fronte della Serie C, la Juve Stabia ha sistemato la difesa con l’arrivo di Danilo Quaranta dall’Ascoli, cedendo nel frattempo D’Amore e Toma al Legnago.

Movimenti in Serie C: Trapani e altre protagoniste

Il Trapani continua la sua rivoluzione: dopo aver ufficializzato gli arrivi di Daniele Liotti (Avellino) e Luca Verna (Catania), i granata salutano Marco Crimi, che si trasferisce al Messina.

Altri colpi interessanti includono l’Arezzo, che ha ingaggiato Capello dalla Carrarese, e il Monopoli, che ha aggiunto Greco dal Vicenza per rafforzare il centrocampo. La Pro Patria ha ufficializzato Coccolo dalla Torres, mentre uno scambio di attaccanti coinvolge Egharevba e Satriano: il primo passa alla Casertana, il secondo al Renate.

Bari: dialoghi con il Milan

Il Bari si muove sul mercato bussando alla porta del Milan. Per la difesa piace Andrei Coubis, mentre per l’attacco si valuta l’ingaggio di Marko Lazetic, di ritorno dalla Serbia.