Il Palermo fa sul serio per Gennaro Borrelli

Il Palermo sembra fare sul serio per Gennaro Borrelli, attaccante del Brescia, che è in cima alla lista dei desideri del club rosanero. Come riportato da Brescia Oggi, negli ultimi giorni i contatti tra il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, e l’entourage del giocatore si sono intensificati, facendo pensare a un’accelerazione nella trattativa.

Già obiettivo del mercato estivo, Borrelli potrebbe approdare in Sicilia con sei mesi di ritardo. Tuttavia, il nodo principale rimane la posizione del Brescia e del presidente Massimo Cellino, che non sembra disposto a fare sconti per l’acquisto più oneroso della sua campagna estiva: ben 3,2 milioni di euro versati al Frosinone per il riscatto.

La strategia del Palermo e le richieste del Brescia

Cellino sarebbe disposto a considerare una cessione con la formula del prestito oneroso e riscatto obbligatorio, ma solo a patto di trovare un sostituto all’altezza. Questo lascia aperta una finestra di trattativa per il Palermo, che considera Borrelli un rinforzo ideale per l’attacco di Dionisi.

L’alternativa per il Brescia

In caso di cessione di Borrelli, il Brescia potrebbe puntare su Manuel De Luca della Cremonese, sul quale è vivo anche l’interesse del Bari. Questa mossa potrebbe sbloccare la trattativa e favorire il trasferimento di Borrelli al Palermo.

La situazione attuale

Con 18 presenze, 2 gol e 1 assist in questa stagione, i numeri di Borrelli non sono entusiasmanti, ma il Palermo è convinto del suo potenziale e della possibilità di rilanciarlo. Per i rosanero, l’obiettivo è chiudere quanto prima per garantire un rinforzo importante al reparto offensivo e proseguire nella corsa ai vertici della classifica.

La trattativa si preannuncia complessa, ma il Palermo sembra determinato a strappare il centravanti al Brescia, puntando su un accordo che possa soddisfare entrambe le parti.