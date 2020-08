L’agente di Super mario Balotelli, Mino Raiola, dopo la stagione deludente al Brescia, culminata con la retrocessione della squadra e rottura totale con la proprietà, si è messo al lavoro per cercare un’altra destinazione all’attaccante che aveva già ricevuto offerte dal Brasile. La pretendente numero uno per Balotelli ora arriva dalla Romania e si tratta dei campioni in carica del Cluj. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo rumeno “Gazeta Sporturilor”, i dialoghi tra le parti sarebbero a buon punto e l’accordo è ormai ad un passo. Il club rumeno, grazie alla vittoria del campionato, giocherà inoltre i preliminari di Champions League. Dunque super Mario potrebbe presto tornare sul palcoscenico più importante d’europa, per giocarsi , chissà, un posto in Nazionale in vista dell’Europeo 2021.