Balotelli e James Rodriguez insieme: clamoroso a parametro zero | Così entrano nella storia

Due ex leggende insieme, nella stessa squadra, a parametro zero: doppio colpo suggestivo e senza dubbio storico.

Due calciatori che negli scorsi anni hanno fatto la storia, in un modo o nell’altro. Accomunati forse solo dal Mondiale in Brasile, ma in maniera diversa, visto che per James Rodriguez è significato exploit, mentre per Balotelli una chance sprecata di imporsi – nonostante la giovane età – definitivamente a livello internazionale.

L’italiano e il colombiano sono tornati a far parlare di loro in estate, vista la volontà di entrambi di volere cambiare aria. Mario infatti ha fatto sapere di non volere rinnovare il suo contratto con l’Adana Demirspor, che lascia dopo una stagione condita da 16 presenze e 7 gol.

Discorso diverso per James, che dopo una Copa America incredibile, è tornato alla ribalta e sulla lista di tanti club europei. Il giocatore ha fatto sapere di volere lasciare il Brasile, ma il suo contratto con il San Paolo scade nel 2025. Su di loro c’è una squadra, che ha provato a prenderli addirittura insieme, secondo i media francesi.

Balotelli-James: offerta doppia

Un’offerta doppia per due ex leggende del calcio europeo, arrivate quasi al termine delle rispettive carriere. Super Mario classe 1990 e James invece classe 1991, si apprestano in estate a firmare il loro ultimo grande contratto, verosimilmente, e vorrebbero tornare ad altissimi livelli.

Sulle loro tracce ci sarebbe stata dunque secondo quanto riferito dal portale francese FootMercato, una squadra del Marocco. Stiamo parlando del Wydad Casablanca. La società avrebbe fatto un tentativo prima per Balotelli, e adesso si sarebbe interessata anche a Rodriguez. Ecco come sono andate le cose.

Doppio colpo in Marocco

Ma sempre secondo le fonti francesi, la destinazione non sarebbe stata molto gradita ai giocatori. James, cercato anche dalla Lazio infatti, vorrebbe tornare dal Brasile in Europa, per riassaggiare magari i grandi palcoscenici della Champions. Balotelli invece non avrebbe trovato l‘offerta per lo stipendio congrua alla sua domanda.

Ma il Wydad Casablanca non si sarebbe potuto permettere nemmeno l’ingaggio dell’ex Real Madrid, che con tutta probabilità non volerà in Marocco. La trattativa, e la doppia suggestione dunque a detta di FootMarcato, si è poi arenata quasi sul nascere, ma Balotelli e James continueranno a cercare squadra per il prossimo anno.