Ballotta: «Il Parma ha qualcosa in più, ma non è in fuga»

Durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio è intervenuto Marco Ballotta, allenatore ed ex calciatore, per commentare vari temi sul campionato cadetto.

Di seguito le sue parole:

«Il Modena deve trovare la vittoria dopo 5 pareggi. La squadra c’è. Merita spesso qualcosina in più ma non riesce a vincere. Comunque ora è a ridosso dei playoff. Questa Serie B, come al solito, è molto equilibrata e quindi anche i pareggi peseranno. I programmi della società erano quelli di migliorare i risultati dello scorso anno e salvarsi. Se si arriva anche ai playoff meglio.

Io penso che il Modena non può prescindere da Gerli. Quindi è tornato lui si è ricominciato a rischiare meno. È il capitano ed è determinante per i gialloblù. Andando avanti per me ci sarà una grande crescita da parte di tutti. Anche Palumbo sta facendo molto bene. Non si risparmia mai e, secondo me, lo sta facendo riposare ogni tanto per il rush finale.

Quest’anno hanno un qualcosina in più rispetto alle altre. Rispetto allo scorso anno ci sono molti meno alti e bassi. Ha giocatori che possono risolvere da un momento all’altro. Sono forti in ogni reparto. Non è in fuga perché mancano ancora tante partite ma è la più attrezzata».