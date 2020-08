Come riporta il quotidiano tedesco “Bild”, il 43enne Ballack aveva scoperto la malattia cinque settimane fa circa.

I medici, dopo una serie di controlli, gli hanno comunicato la presenza di un tumore vicino al midollo spinale, decidendo così per l’operazione immediata.

L’intervento è stato delicato ma sarebbe andato per il meglio. Bisognerà attendere qualche giorno per conoscere le condizioni del tedesco, che si trova attualmente in Portogallo per la convalescenza.