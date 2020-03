Pietro Balistreri, attaccante del Marsala ha parlato del momento legato allo stop della serie D per il Coronavirus: «Nei dilettanti ci sono tanti giocatori che fanno questo come primo e unico lavoro, sappiamo benissimo la situazione che il mondo sta vivendo ma siamo dei lavoratori che abbiamo figli da far mangiare, spero che qualcuno si ricordi di noi. Siamo un gradino sotto ai professionisti, ma come tutela, siamo cento gradini sotto».