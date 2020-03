Tremila euro in buoni spesa per le famiglie dello Zen 2. Secondo quanto riporta “Repubblica.it”, questa è l’iniziativa della direzione del centro commerciale Conca d’oro in collaborazione con la caserma dei carabinieri che ha sede proprio nel quartiere di San Filippo Neri (Zen 2). L’idea solidale nasce per prevenire l’assalto al supermercato del cento commerciale della zona, rimasto aperto fra le attività necessarie. A partire da lunedì i carabinieri insieme con i volontari dell’associazione Bayty Baytik distribuiranno i buoni alle famiglie con bambini in serie difficoltà da quando l’emergenza coronavirus ha congelato i lavori che gli permettevano in qualche modo di andare avanti: i tremila euro offerti dalla direzione del Conca d’oro si sono trasformati in buoni da 50 euro per ogni famiglia. Solo per generi di prima necessità.